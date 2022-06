I soccorsi della Guardia Costiera su una nave per Olbia.

La motovedetta CP 306 della Guardia Costiera è intervenuta nella nottata di ieri per prestare soccorso ad un passeggero tedesco di 82 anni con un principio di infarto a bordo della nave da crociera Mein Schiff Herz, battente bandiera maltese, in navigazione al largo delle coste della Sardegna settentrionale. Ricevuta la chiamata di soccorso gli uomini della sala operativa della direzione marittima di Olbia, dopo aver raccolto le prime fondamentali informazioni sulla situazione e sulle condizioni sanitarie del turista, hanno preso contatti con i medici del Cirm, Centro internazionale radio medico, ed allertato la dipendente Capitaneria di Porto di La Maddalena disponendo l’impiego della motovedetta che, per le proprie peculiari capacità è la più idonea per procedere all’evacuazione medica dell’infartuato.

Dopo aver imbarcato il personale medico del 118, la motovedetta ha mollato gli ormeggi per raggiungere la nave ed arrivati sotto bordo della Mein Schiff Herz – l’uomo è stato trasbordato sull’unità di ricerca e soccorso della Guardia Costiera a nord dell’isola di Corcelli per essere sottoposto alle prime cure mediche da parte del personale sanitario imbarcato e, successivamente, sbarcato presso il porto di Palau, dove la medicalizzata di Santa Teresa di Gallura ha immediatamente trasportato lo sfortunato passeggero all’ospedale di Olbia.