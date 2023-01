L’inflazione sugli affitti in Gallura.

L’inflazione fa crescere anche il prezzo degli affitti. Lo ha rivelato una ricerca di Idealista che ha registrato incremento del 3,5% dei canoni nell’ultimo anno. La provincia di Sassari è addirittura tra i territori dove questo aumento è andato oltre il 17,4%. Tra le zone interessate dai maggiori aumenti in provincia di Sassari c’è soprattutto la Gallura, con la città di Olbia tra le più care, dove secondo un’altra analisi realizzata da Immobiliare.it, rispetto a dicembre dello scorso anno, ha visto il valore delle case in locazione cresciuto addirittura del 22,64%

I comuni più cari (e la stagione estiva non c’entra).

La città di Olbia infatti è risultata tra le più care in Italia nell’anno 2022 per acquistare e prendere in affitto una casa. Una crescita maggiore sugli affitti rispetto al resto delle province in Sardegna. L’estate non c’entra in quanto si prendono in considerazione i canoni di locazione dei mesi invernali, ovvero lo scorso mese di dicembre. Le zone dove prendere casa costa di più è stato più alto nella zona San Pantaleo, con 39,84 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel centro storico con una media di 7,73 al mese per metro quadro. Una sorpresa che può far riscoprire la voglia di ripopolare il salotto della città, prendendo casa in vicinanza di numerosi servizi, come negozi, banche e scuole.

A superare Olbia per valore degli immobili in affitto è Arzachena. Nel mese di dicembre 2022 è stato chiesto in media 18,48 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 34,79% rispetto a dicembre 2021. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato dicembre 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 13,71 euro al mese per metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Arzachena è stato più alto nella zona Porto Cervo, con 28,89 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Baja Sardinia con una media di 10,36 euro al mese per metro quadro. Per una casa nella cittadina è stato chiesto 15,51 euro al metro quadro.

Aumenti sugli affitti anche a La Maddalena. A dicembre 2022 per gli immobili residenziali sono stati richiesti in media 12,87 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 17,53% rispetto a dicembre 2021. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di La Maddalena ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno 2022, con un valore di 13,83 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 10,40 euro al mese per metro quadro.

L’unica città dove il prezzo dei canoni di locazione è calato.

Situazione inversa a Tempio Pausania. A dicembre 2022 per gli immobili residenziali in affitto sono stati richiesti in media 14,10 euro al mese per metro quadro, con una diminuzione del 0,28% rispetto a dicembre 2021. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Tempio Pausania ha raggiunto il suo massimo nel mese di marzo 2021, con un valore di 15,30 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato settembre 2022: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 4,67 euro al mese per metro quadro.

