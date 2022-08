L’incidente è avvenuto a Loiri Porto San Paolo.

Questa mattina, intorno alle 11, a Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, un uomo è rimasto ferito dall’elica di un gommone. Il turista stava nuotando quando improvvisamente è giunto un gommone che, per cause in fase di accertamento, lo ha travolto.

Il diportista non si è fermato a prestare soccorso al bagnante ed è fuggito. Sul posto è arrivato il 118 e l’elisoccorso, che ha trasportato il 30enne all’ospedale di Olbia con diverse ferite da taglio alla gamba sinistra, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente del gommone è stato rintracciato successivamente dagli uomini della capitaneria di porto di Olbia che ora stanno coordinando le indagini. L’uomo rischia di dover rispondere penalmente.