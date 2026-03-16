Olbia premiata Tartaruga Plastic Free per la tutela del mare

La Tartaruga Plastic Free assegnata al Comune di Olbia.

Un nuovo riconoscimento internazionale premia l’impegno di Olbia nella tutela dell’ambiente. La città sarda ha ricevuto la Tartaruga Plastic Free durante la cerimonia ufficiale svoltasi la settimana scorsa a Milano, un premio che valorizza le amministrazioni che si distinguono per strategie efficaci nella riduzione della plastica e nella protezione degli ecosistemi marini.

A ritirare il premio sono state l’assessore all’Ambiente Antonella Sciola e la consigliera comunale Ivana Bolacchi, figure chiave insieme al resto dell’amministrazione guidata dal sindaco Settimo Nizzi, che negli ultimi anni ha promosso iniziative capaci di consolidare una cultura della sostenibilità nella città.

“Ricevere questo premio a Milano, davanti a realtà virtuose provenienti da tutta Italia, è motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Antonella Sciola -. Olbia sta dimostrando che la tutela del mare non è uno slogan, ma un impegno quotidiano fatto di progetti, educazione ambientale e scelte coraggiose”.

Per Ivana Bolacchi il riconoscimento rappresenta uno stimolo a proseguire sulla stessa strada: “La Tartaruga Plastic Free rappresenta un incoraggiamento a proseguire. Ogni iniziativa, dalle pulizie delle spiagge ai programmi con le scuole, contribuisce a costruire una comunità più consapevole e noi procederemo in questa direzione”.

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