La Maddalena, fumata nera per il comandante della Polizia locale

Non c’è il via libera, La Maddalena aspetta un nuovo comandante della Polizia locale

Quella che doveva essere la svolta decisiva nell’iter di assunzione del nuovo comandante a La Maddalena, si è arenata nelle maglie della burocrazia. Si è risolta in una fumata nera l’attesa per l’insediamento del nuovo comandante della Polizia locale di La Maddalena.

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Il mancato trasferimento

L’assunzione, che sarebbe dovuta avvenire ufficialmente il 1° febbraio 2026, non è stata formalizzata, prolungando così la vacanza della figura apicale del Comando. Secondo indiscrezioni, lo stallo sarebbe riconducibile a ragioni burocratiche legate all’amministrazione di appartenenza del nuovo comandante, la quale non avrebbe ancora concesso il relativo nulla osta al trasferimento.

Il passaggio di un dipendente tra amministrazioni diverse è un procedimento complesso regolato principalmente dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego). Sebbene le recenti riforme abbiano cercato di snellire la mobilità per favorire il ricambio negli enti locali, il quadro normativo prevede ancora tutele rigorose per l’ente “cedente”.

Nello specifico, la normativa vigente stabilisce che il trasferimento sia subordinato al nulla osta dell’amministrazione di provenienza. Tale assenso può essere negato o differito (solitamente fino a un massimo di 60-90 giorni) qualora l’ente dimostri che la partenza del dipendente comporterebbe una grave carenza organica o il pregiudizio di servizi pubblici essenziali. Per la figura del Comandante, ruolo di estrema responsabilità, i tempi burocratici per il “via libera” possono diventare un ostacolo insuperabile se i due enti non trovano un accordo sulla data di rilascio, lasciando l’ente di destinazione — in questo caso La Maddalena — in un limbo procedurale.

In questa fase di incertezza, la gestione del settore è stata necessariamente affidata al segretario comunale. Sebbene tale soluzione garantisca la continuità amministrativa dell’ente secondo quanto previsto dal TUEL (D.Lgs. 267/2000), la mancanza di un ufficiale di ruolo all’interno del Comando lascia spazio a riflessioni sulla tenuta operativa.

Non c’è un sostituto

L’attuale assenza di una figura di fascia D (categoria dei funzionari e dell’elevata qualificazione) priva il corpo di un vertice gerarchico intermedio chiaramente definito. In un contesto caratterizzato dalla presenza di personale con pari anzianità di servizio e analoghi inquadramenti, la mancanza di una leadership sovraordinata potrebbe rendere più complesso il coordinamento quotidiano. Senza un punto di riferimento univoco, il rischio è che si generino dinamiche interne poco funzionali all’efficienza del servizio, con potenziali ripercussioni sulla serenità operativa e sui processi decisionali.

Tale situazione potrebbe generare problematiche nella gestione dei servizi già nel brevissimo periodo, con particolare riferimento alle imminenti festività di Pasqua nonchè alla successiva stagione estiva. L’incremento dei flussi turistici richiederà una pianificazione dei servizi estremamente puntuale, che potrebbe risentire della mancanza di una guida tecnica costante.

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