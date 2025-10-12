Crolla il solaio di una casa, paura a La Maddalena

Casa distrutta in un crollo a La Maddalena.

Paura a La Maddalena per il crollo del solaio di una casa. È avvenuto oggi, 12 ottobre 2025, quando all’ultimo piano di una palazzina è ceduto il soffitto, riportando gravissimi danni.

Dalle prime informazioni in casa, fortunatamente, non c’era nessuno quando si è verificato il cedimento del solaio. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, intervenuti per le verifiche tecniche del caso per accertare le condizioni di sicurezza. Da una prima analisi, i restanti appartamenti dell’edificio non hanno riportato danni strutturali significativi, sono state rilevate solo alcune lesioni superficiali, che non compromettono la stabilità complessiva della palazzina.

Al termine del sopralluogo, è stato disposto il divieto di accesso all’appartamento interessato dal crollo, in via cautelativa, fino al completamento delle opere di messa in sicurezza. L’area è stata messa in sicurezza e sotto monitoraggio, in collaborazione con le autorità competenti.

