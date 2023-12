Isola Bianca, in corso i lavori per sistemare i piazzali danneggiati

I lavori all’Isola Bianca comporteranno disagi per il traffico.

Sono iniziati ieri i lavori nei piazzali dell’Isola Bianca di Olbia, e si protrarranno fino al 30 dicembre compreso. Si tratta di lavori resi necessari dall’usura delle strutture e dalla corrosione per l’azione degli agenti atmosferici. Non proprio una bella cartolina di benvenuto per chi arriva in città e muove proprio lì i primi passi in terra olbiese.

La situazione di pericolo per automobilisti e passanti era ormai evidente, dato che buche sempre più profonde e asfalto consumato erano ormai una caratteristica del manto stradale dell’Isola Bianca da diversi anni.

L’area che fa parte del cantiere è stata divisa in tre zone. Il completamento dei lavori riguarderà un’area alla volta. In questo modo, il traffico sarà bloccato solo per il tempo necessario alla sistemazione dell’area interessata. I lavori dovrebbero terminare in due settimane.

Come si legge su La Nuova Sardegna, entro il raggio di 1 metro dall’area di lavoro, saranno vietati transito, circolazione stradale e pedonale, la sosta e la fermata: per questo è prevista anche la rimozione forzata. I lavori si protrarranno per tutte le festività.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui