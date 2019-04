Jessica in diretta dall’ospedale.

Dopo essere stata operata per una peritonite Jessica Mazzoli ancora non può rientrare nella casa del Grande Fratello 2019 perchè ricoverata in ospedale, al Policlinico Umberto I di Roma. L’ex fidanzata di Morgan resta una concorrente del reality show a tutti gli effetti

Durante la quarta puntata del programma, Jessica si è collegata in diretta dall’ospedale, ha tranquillizzato i ragazzi della casa con queste parole: “Sto meglio ma me la sono vista un po’ brutta, qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi “.

Sempre durante il collegamento dall’ospedale le viene chiesto se Morgan, padre di sua figlia, l’avesse chiamata, ma Jessica dice di no. Il pubblico si infuria. Nel frattempo, la conduttrice Barbara D’Urso comunica a tutti i fan che a breve si saprà la decisione dei medici, su quando potrà rientrare nella casa.



