Il nuovo singolo di Jessica Mazzoli.

Nuovo anno e nuovo singolo per Jessica Mazzoli. La cantante di Olbia, reduce da Esotheria, brano presentato sotto il nome d’arte Jem Sherden, ha lanciato sui social degli indizi sulla sua canzone che presto uscirà.

L’artista olbiese ha incuriosito i fan sottoponendoli a un quiz per indovinare il titolo, il genere e il tema del nuovo singolo. Per quanto riguarda la data si sa già che uscirà tra gennaio e febbraio, ma non è stato lanciato alcuno spoiler che rilevi qualche altro dettaglio. “Cosa vi aspettate? Pop, rap, dance, Reggaetton?” chiede la Mazzoli nelle storie del suo account. Ancora non si sa se i fan la preferiscano con una veste pop o rap o altro genere, in quanto non sono stati divulgati ancora i risultati del quiz. Quello che si sa è che è stata molto apprezzata la nuova veste della cantante di Olbia, tanto che poi è uscito un nuovo freestyle rap. È quasi sicuro, quindi, che continuerà per quella strada.

Stando al titolo, la cantante ha sottoposto gli utenti allo stesso gioco: “Il nuovo titolo del prossimo brano è: “Ti amo e ti odio”, “Cash flow”, “Pussy Doll”, ”Amarti non è servito”. Ora dopo questa serie di indizi sicuramente Jessica Mazzoli delizierà i fan con un altro spoiler del nuovo singolo. Intanto, il suo ex, Morgan, in arte Marco Castoldi, è arrivato oggi a Cagliari al Bflat per doppio set alle 21,30 e alle 22,30 e si esibirà anche domani nello stesso luogo.

