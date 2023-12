La vincita dello Judo Club La Maddalena.

Il Judo Club La Maddalena ha dimostrato il suo valore al campionato regionale e alla Coppa Sardegna cadetti Fijlkam, con sei audaci atleti che hanno affrontato la competizione. Tra di essi, due senior, due esordienti e due cadetti, hanno brillato portando a casa due medaglie.

L’atleta Margherita Isoni ha dominato la competizione vincendo due combattimenti e qualificandosi al primo posto, conquistando così il titolo di campionessa regionale. Un trionfo che sottolinea la sua determinazione e abilità sul tatami. Un ritorno straordinario è stato quello di Isoni Francesca, che dopo 16 anni di assenza è tornata a combattere, guadagnandosi un meritato terzo posto.

La squadra ha anche visto vivere la prima esperienza per diversi atleti esordienti. Purtroppo, Sale Amélie e Spina Veronica hanno perso la finale per il terzo posto, ma la loro partecipazione rappresenta un passo significativo nella loro crescita come judoka.

Nella categoria cadetti, Riccardo Gnizio e Valentino Soru hanno dato il massimo nella loro prima esperienza, pur perdendo la finale per il terzo posto. Un risultato che evidenzia la forte concorrenza, considerando la partecipazione di ben 210 atleti provenienti da tutta la Sardegna.

In conclusione, il 3 dicembre ad Arborea è stata una giornata di successi e apprendimenti per il Judo Club La Maddalena. Soddisfatti il presidente Antonio Isoni e l’allenatore Roberto Giudice che hanno guidato gli atleti dall’inizio della loro preparazione fino al combattimento. Tutta la squadra ha dimostrato impegno, spirito competitivo e determinazione, rendendo l’evento un’ottima esperienza per gli atleti e i loro sostenitori.

