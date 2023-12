Da Aggius ad “Affari tuoi”, l’esperienza di Alice e Paolo

L’esperienza di una coppia di Aggius ad Affari tuoi.

Alice, giovane donna di Aggius, impiegata amministrativa in una ditta che produce gelati, in coppia col fidanzato Paolo, imprenditore edile, ha partecipato nella serata di venerdì alla trasmissione “Affari tuoi” di Rai 1.

Alice e Paolo, fidanzati da 13 anni, si consultano con allegria durante tutta la trasmissione. Partono col pacco n.3, ma a metà puntata, trovandosi circondati da pacchi con somme modeste ancora in palio e con un solo pacco contenente 200mila euro, decidono di seguire una sensazione di Alice. Scambiano il pacco n.3 con un altro, per avere un’amara sorpresa. Le 200mila euro erano proprio in quello che era il loro pacco fin dall’inizio.

La partita ha preso una brutta piega, ma c’è ancora un pacco che contiene 100mila euro, e adesso tutti gli sforzi della coppia si concentrano su quello. Ora le strategie potrebbero lasciare il posto a scelte avventate.

Trovandosi alle strette, i due decidono di tentare la carta della regione fortunata, ma non riescono a individuare il pacco con 10 mila euro. Falliscono, successivamente, anche nel tentativo di vincere 5mila euro, e tornano in Sardegna a mani vuote dopo una partita divertente, ma purtroppo, infruttuosa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui