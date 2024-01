Ragazzi scomparsi a Olbia, sale l’angoscia per Giuseppe e Karol: “Chi sa parli”

Cresce ancora di più l’ansia per la scomparsa dei ragazzi a Olbia.

Cresce l’angoscia per Karol Canu e Giuseppe Contini, i due giovanissimi scomparsi nel nulla a Olbia. Sono quasi 5 giorni di ricerche incessanti e di tante iniziative per trovare gli adolescenti che hanno fatto perdere le loro tracce il 25 gennaio scorso alle 19.

“Chi sa parli anche anonimamente”, si chiedono i parenti dei ragazzi e tutta la città e tutti sperano di poterli presto riabbracciare. L’appello è stato condiviso anche da “Chi l’ha visto?”, trasmissione che va in onda su Rai3 da più di 20 anni per aiutare a ritrovare tutte le persone, compresi anche bambini, che sono scomparsi, con la speranza di poter far ritorno a casa.

Purtroppo, per quanto riguarda la vicenda di Giuseppe e Karol, si sono diffuse nelle scorse ore informazioni false, che hanno fatto arrabbiare le famiglie dei giovani. Fake news che parlano di un loro rientro in casa.

Purtroppo non è così, perché i ragazzi risultano ancora dispersi. L’associazione Blu Angels, che sta contribuendo alle ricerche dei ragazzini, ha condiviso in merito un appello di rabbia, dando voce alle famiglie dei giovanissimi, che temono che queste notizie false possano compromettere le indagini e pure le ricerche. Uno dei giovani, inoltre, ha alcuni problemi di salute e non prende farmaci da 5 giorni. Una situazione che fa salire ancora di più l’angoscia delle famiglie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui