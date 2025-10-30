Kayaker in difficoltà a Tavolara, salvati dalla Guardia Costiera

Due kayaker salvati a Tavolara.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 ottobre, due kayaker si sono trovati in difficoltà nelle acque dell’Area Marina Protetta di Tavolara a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine. A lanciare l’allarme sono stati i compagni di escursione, rientrati autonomamente sulla spiaggia di Cala Suaraccia dopo aver perso il contatto visivo con i due amici rimasti indietro durante il ritorno.

La sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha coordinato immediatamente l’intervento, attivando le procedure di ricerca e disponendo l’invio della motovedetta CP 803, raccogliendo al contempo informazioni utili dagli operatori marittimi presenti nella zona. Il primo dei kayaker è stato individuato nei pressi dell’isola di Molara, in balia delle onde, e recuperato prontamente dall’equipaggio. Il secondo, riuscito a indirizzare il proprio kayak verso Tavolara, è stato successivamente recuperato e trasportato alla banchina della Capitaneria di Porto di Olbia.

Entrambi, sebbene spaventati e infreddoliti, non hanno riportato problemi di salute e non hanno necessitato di assistenza medica. La Capitaneria ha colto l’occasione per ricordare l’importanza di verificare sempre le previsioni meteorologiche prima di intraprendere attività in mare, poiché vento e moto ondoso possono aumentare rapidamente anche nelle ore centrali della giornata, come dimostrato proprio ieri.

