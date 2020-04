I nuovi orari di apertura.

A partire da martedì 14 Aprile tornano operativi gli uffici postali di La Maddalena in via Benvenuto Cellini e di Canigione in piazza Ferdinando Magellano 10.

L’orario di apertura è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Per la Maddalena l’ufficio Postale Moneta in via Benvenuto Cellini sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35

Ad Arzachena l’ufficio Postale Cannigione in piazza Ferdinando Magellano 10 sarà aperto martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45

Sono state adottate le idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

