Da anni sfama più di 300 senzatetto al giorno.

Dino Impagliazzo, anche noto come “lo chef dei poveri”, che da più di 10 anni sfama più di 300 senzatetto al giorno nella Capitale compie 90 anni oggi 2 maggio.

Impagliazzo è orgogliosamente sardo, nato e cresciuto a La Maddalena, si sposta per gli studi a Civitavecchia e successivamente abita a Roma da allora. Torna nella sua amata Isola più volte l’anno dove ricontra amici di gioventù, concittadini che lo acclamano e lunghi pescate in barca con pesca rigorosamente a bolentino.

Dino, momentaneamente casa a riposo dall’attività di chef per questioni di sicurezza dal coronavirus per l’avanzata età, si tiene aggiornato via telefono e tramite videoconferenze con i suoi collaboratori e volontari ogni giorno, che portano avanti centinaia di pasti per i poveri di Roma. Più volte le opere di aiuto ai più poveri e agli emarginati dalla società vengono ripresi da Reuters e girano il mondo nei principali magazine e tv internazionali.

Dino Impagliazzo è stato insignito dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella lo scorso lunedì 17 febbraio presso il Quirinale . Impagliazzo è stato insignito dell’onorificenza nel gruppo di 32 persone “erori dei nostri giorni “ premiate per il loro alto impegno in vari ambiti, di esempio per il Paese.

Dino Impagliazzo, grazie a donazioni di cibo da parte di commercianti, supermercati di cibo in eccedenza o in prossima scandenza, prepara da mangiare e serve più di 300 pasti al giorno a senza fissa dimora di diverse zone di Roma. Non solo sfamare i bisognosi, ma anche utilizzo dei prodotti alimentari che altrimenti andrebbero buttati. Dai buoni semi nascono grandi persone: Dino con la moglie Fernanda, da sempre impegnati nel sociale, sono i genitori di Marco Impagliazzo presidente della Comunità di Sant’Egidio e di altri 3 fratelli impegnati in vari modi nell’ambito sociale.

(Visited 88 times, 90 visits today)