La conferma del caso di variante inglese a La Maddalena.

A La Maddalena è stato confermato il sospetto: dalle successive analisi la bambina di 11 anni che era risultata positiva al coronavirus ha contratto la variante inglese del virus.

Le prime preoccupazioni erano già emerse nei giorni scorsi, quando il tampone aveva evidenziato un alta carica virale, tanto da far scattare nuove verifiche. Una situazione delicata che aveva già spinto il sindaco a chiudere la scuola di via Carducci per procedere alla sanificazione dell’intero edificio.

“La situazione comunque è sotto controllo – commenta il sindaco Fabio Lai – . In via precauzionale, infatti, abbiamo predisposto gli atti e compiuto le azioni per trattare il caso come tale anche senza averne la conferma ufficiale. Già dalla giornata di domani, infatti, possiamo procedere con uno screening a tappeto grazie ad un elenco chiaro di nominativi da sottoporre al tampone. Anche i controlli verranno raddoppiato e passeremo dalla fase della prevenzione a quella della sanzione in maniera inflessibile”

