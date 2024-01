La Maddalena partecipa alla fiera Balltour di Riga, in Lettonia

L’arcipelago di La Maddalena sarà in mostra al Balttour 2024, fiera del turismo baltico che si tiene a Riga in Lettonia. L’annuncio arriva dall’assessore comunale al Turismo. “La principale fiera del mercato turistico baltico e nord europeo aprirà i battenti il 2 febbraio e chiuderà il 4 – spiega Gianvincenzo Belli -. Balttour è il luogo ideale per scoprire le nuove e popolari opportunità di viaggio per la stagione 2024″.

“Saremo presenti con un nostro stand autonomo e supportati in loco da traduttori locali – continua -. Ci saranno Inoltre servizi stampa dedicati a La Maddalena nei principali media locali (stampa e TV). Balttour 2024 vuole essere l’occasione per offrire anche ai nostri operatori interessati uno spazio fisico, allestito completamente, da utilizzare come base operativa per mostrare la propria offerta soprattutto al mercato nord europeo, tradizionalmente propenso alle vacanze in bassa stagione”.

