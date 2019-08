Gli ultimi aggiornamenti sull’arrivo del Capo di stato.

A La Maddalena è tutto pronto per l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La sicurezza è ben serrata e pronta per l’arrivo del Capo di Stato, impegnato, però, in queste ultime ore in una crisi del governo giallo-verde.

Infatti, l’arrivo previsto era per oggi, ma dalle prime informazioni, non certe, dovrebbe ritardare l’arrivo, sempre nella giornata di oggi, o addirittura potrebbe slittare nella giornata di domani. Tutto dipende da come evolverà la situazione al governo.

Intanto, è alta la sicurezza all’Ammiragliato, dove dovrebbe soggiornare il Presidente Mattarella con la sua famiglia. Infatti, volanti della polizia e autocivette stazionano lungo il perimetro dell’edificio, pronti per ogni eventualità.

