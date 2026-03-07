La Maddalena difende l’ospedale, il sindaco: “Pronto a rivolgermi alla Procura”

Il sindaco di la Maddalena interviene dopo i sindacati sui rischi all’ospedale

La Maddalena pronta alla mobilitazione nel caso arrivassero conferme per la chiusura del reparto Mobi all’ospedale Paolo Merlo. Cgil e Uil denunciano che un intervento del genere creerebbe gravissimi problemi al Pronto soccorso, a tutto l’ospedale e ai maddalenini. Per questo chiedono un incontro urgente con presidente-assessora Todde, vertici Asl Gallura e a consiglieri regionali.

Il sindaco pronto a rivolgersi alla Procura

Sul caso interviene anche il sindaco di la Maddalena, Fabio Lai, che dice di non aver ricevuto comunicazioni da Asl o Regione. Ma si dice pronto a denunciare alla Procura un’eventuale interruzione dei servizi. “Qualora una scelta di questo tipo dovesse essere adottata senza il coinvolgimento e senza una preventiva comunicazione alle istituzioni locali, la riterrei un fatto gravissimo, che potrebbe configurarsi come una vera e propria interruzione di pubblico servizio. In una simile eventualità, come massima autorità sanitaria locale, non esiterei a segnalare immediatamente la vicenda alla Procura della Repubblica, affinché vengano accertate tutte le responsabilità del caso”.

“Al momento, tuttavia, ribadisco che non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale in tal senso. L’attenzione dell’amministrazione comunale resta comunque altissima, provvederò nelle prossime ore a chiedere formalmente chiarimenti e di essere relazionato su eventuali decisioni che riguardino cambiamenti relativi al funzionamento del nostro ospedale. La tutela del diritto alla salute dei cittadini e la difesa dei servizi sanitari del territorio restano per noi una priorità assoluta”.

