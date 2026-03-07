Berchidda ringrazia Norcia dopo il successo a base di tartufo

Berchidda ringrazia dopo il successo di Nero Norcia

Conclusa con un bilancio positivo la partecipazione della comunità di Berchidda alla 62ª edizione di Nero Norcia. Prestigiosa rassegna dedicata al tartufo nero pregiato e alle produzioni di qualità del territorio umbro. L’evento si è confermato un palcoscenico di primissimo piano nel panorama nazionale. Capace di coniugare la valorizzazione dei prodotti tipici con la promozione della cultura e delle identità locali.

Il saluto alla Città di Norcia

Attraverso una nota ufficiale, è stata espressa la più sentita gratitudine alla Città di Norcia per la calorosa ospitalità riservata alla delegazione sarda.

Il successo della trasferta arriva grazie alla sinergia tra le istituzioni e le realtà associative delle due comunità. Una collaborazione che ha portato a un ottimo risultato. Ringraziamenti al sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, all’assessora Maria Anna Stella, alla consigliera Caterina Cappelli e a Roberto Sbriccoli, presidente della Pro Loco Campi di Norcia. per quanto riguarda l’amministrazione e l’organizzazione locale. Al Presidente della Pro Loco Lello Desole, ai numerosi volontari dell’associazione e al Consigliere Comunale Mirko Serra, che hanno rappresentato con orgoglio il centro gallurese in terra umbra, per la delegazione di Berchidda.

