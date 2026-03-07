Rinasce il Parco Tenda di Tempio, dopo il ciclone arrivano i rimborsi

Il Parco tenda di Tempio riparte dopo i disagi

Il ciclone Harry a tempio ha messo a dura prova il Parco Tenda Events Pischinaccia, costringendo la proprietà a smontare il gigantesco tendone per mettere in sicurezza la struttura profondamente lesionata. Nonostante gli ingenti danni, la volontà di ripartire è forte: da giorni tecnici e operai sono al lavoro per riportare il tendone in condizioni operative.

Si stanno sostituendo le parti strutturali danneggiate e i tiranti, e modificando gli ancoraggi esterni. A tutto ciò seguirà il collaudo statico previsto per la fine del mese.

“La priorità è garantire la sicurezza e la continuità dei posti di lavoro, oltre a restituire alla comunità uno spazio di intrattenimento unico nell’isola”, spiegano i gestori della struttura, la più grande della Sardegna dedicata a eventi e manifestazioni.

Come ottenere il rimborso

Il Parco Tenda Events era atteso come fulcro della sei giorni danzante del recente Carrasciali Timpiesu, cancellata proprio poco prima dell’inaugurazione a causa del maltempo. Coloro che avevano sottoscritto un abbonamento, potranno richiederne il rimborso a partire dal 10 marzo presso il New Petit Hotel. Chi invece vorrà sostenere la struttura in questo momento delicato, potrà mantenere l’abbonamento, che sarà valido sia per gli eventi futuri che per l’edizione 2027 della manifestazione carnevalesca.

Il tendone riaprirà con le sfilate e gli appuntamenti recuperati, che il Comune di Tempio Pausania riprogrammerà dopo Pasqua. La proprietà ringrazia istituzioni, imprenditori, artisti e cittadini che hanno contribuito al recupero della struttura, confermando come il Parco Tenda Events resti un punto di riferimento per la cultura e il divertimento locale.