Si è spento a 101 anni Tonino Conti



La comunità di La Maddalena piange la scomparsa di Antonio Conti, per tutti semplicemente Tonino, spentosi alla veneranda età di 101 anni. La stessa di Lino Trestini. Con Conti non se ne va soltanto un cittadino illustre e longevo, ma una colonna portante dell’identità storica, sociale e culturale dell’intero arcipelago. Uomo di rara rettitudine morale e di profonda cultura, ha attraversato oltre un secolo di storia isolana lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

La storia dell’Arsenale

Per mezzo secolo il suo nome è stato indissolubilmente legato alla Scuola allievi operai dell’Arsenale militare di Moneta. In quelle aule e in quelle officine, Tonino Conti ha insegnato materie tecniche ed è stato un autentico factotum, sempre pronto a sostituire i colleghi assenti con naturalezza e competenza. Pur non essendo laureato, possedeva una preparazione e una padronanza della materia capaci di superare quelle di molti titolati, ma soprattutto incarnava il ruolo di insegnante ed educatore come una vera e propria missione civile. Ha formato intere generazioni di giovani operai – a cui si rivolgeva chiamandoli “figli miei” e trattandoli come un vero padre – trasmettendo non solo i segreti del mestiere e il rigore tecnico, ma anche una forte coscienza sociale.

Il calcio

Appassionato difensore dei diritti e della dignità dei lavoratori, ha insegnato il senso del dovere e il valore dell’emancipazione attraverso il sapere. Dietro il rigore e la serietà del docente si nascondeva però un lato caloroso e partecipe che i suoi ex allievi ricordano con affetto ancora oggi. Il sabato mattina, nei tempi in cui in arsenale si lavorava a mezza giornata, lo studio lasciava spesso spazio allo svago sul campetto interno. Si formavano due squadre di allievi operai e Tonino guidava una formazione come capitano, mentre sull’altro fronte c’era il collega Edilio Branca, anch’egli amatissimo e stimato docente.

Al termine delle partite, tra risate, allegria e grande spirito sportivo, erano proprio Tonino ed Edilio a contendersi il risultato e a scambiarsi le battute e le critiche sul gioco. Un legame di stima e affetto reciproco che non si è mai spezzato nemmeno dopo il pensionamento, trovando un emblema commovente nel 2008, quando già ottantatreenne tornò accanto agli operai e ai suoi ex studenti nei giorni della chiusura dell’Arsenale militare, sintetizzando lo smarrimento di un’intera isola con parole rimaste nella memoria collettiva: “Se ne va tutta la vita!”.

I libri e la poesia

Accanto all’impegno nel mondo del lavoro e della formazione, Antonio Conti ha coltivato una passione sconfinata per le lettere, la storia locale e le tradizioni. Nato tra le due guerre mondiali in un’epoca cruciale per le trasformazioni sociali dell’arcipelago, si è dedicato con amore filiale e rigore di studioso alla salvaguardia dell’isulanu, l’antico dialetto maddalenino. Partendo dall’ascolto attento delle voci degli anziani, è divenuto uno dei massimi conoscitori degli usi e della parlata dell’isola.

La sua raffinata penna ha dato vita a prose memorabili, a liriche di straordinaria intensità e a preziose opere di recupero linguistico pubblicate nella sua terra, tra cui “Versi di un viandante“, “Paroli scritti supr’a rena” e “Di qua resti?“. Parole, locuzioni espressive, modi di dire della parlata isolana. Sebbene la sua innata modestia lo portasse a schermirsi e a rifiutare l’appellativo di poeta, egli lo era nell’accezione più nobile e pura del termine: capace di trasformare la memoria quotidiana in patrimonio universale.

Fino a quando le forze glielo hanno consentito, sostenuto da una lucidità mentale invidiabile, ha continuato a dispensare consigli, incoraggiamenti e conforto, gioendo dei traguardi dei suoi ex ragazzi come fossero successi personali. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella famiglia e nell’intera cittadinanza, ma l’eredità intellettuale ed etica di Tonino Conti continuerà a vivere nelle pagine dei suoi libri, nella lingua dei padri che ha contribuito a salvare dall’oblio e nell’esempio luminoso di un uomo che ha dedicato l’intera esistenza a far crescere la propria comunità.

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