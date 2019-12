La ditta Lupetti si aggiudica la gara.

La Maestosa resterà a Olbia per altri 4 anni. La Ruota panoramica della Lupetti si è aggiudicata la permanenza nella città. Ieri infatti, si sono aperte le buste per la gara indetta per la concessione dell’area per i prossimi 4 anni.

Le proposte arrivate sono state due. La Montenero di Taranto, che è stata rappresentata in procura dalla Moino ha offerto 40mila euro l’anno. La Lupetti invece ha offerto 100mila euro all’anno e quindi si è aggiudicata la gara.

La Maestosa resterà a Olbia con le sue Ventisei cabine di cui una vip e una per le persone diversamente abili che ospiteranno i migliaia di curiosi che vorranno farci un giro a 36 metri d’altezza.



