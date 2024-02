La tentata rapina e poi la fuga, la procuratrice dei minori: “Pochi sbocchi a Olbia”

Le parole di Luisella Fenu dopo la tentata rapina a Olbia.

“Olbia è un territorio molto difficile, per i giovani. Forse ci sono pochi sbocchi, forse pochi stimoli per loro”. Sono le parole della procuratrice dei minori di Sassari, Luisella Fenu, circa la causa dell’aumento di criminalità, in particolare da parte di giovanissimi.

Stamattina alla Questura di Sassari si è tenuta la conferenza stampa per fare il punto delle indagini sul caso dei due minorenni, di 15 e 17 anni, che sono scomparsi da Olbia per 9 giorni e poi sono stati trovati in una chiesa campestre, successivamente arrestati per tentata rapina a mano armata.

C’è molto riserbo sulle indagini, ma ci sono delle novità: si indaga anche su chi ha aiutato i due ragazzi nella latitanza organizzata il 25 novembre scorso tra Berchiddeddu e Santa Lucia e per questo motivo si è parlato anche del disagio giovanile presente da tempo nel territorio. La procuratrice Fenu ha poi fatto un appello: “La scuola e la famiglia devono necessariamente appoggiarsi alle istituzioni”. E poi ha aggiunto: “Come avete visto qua le istituzioni hanno funzionato, tra l’altro abbiamo potuto apprezzare una collaborazione delle famiglie”.

