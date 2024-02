Olbia ricorda Vincent Plicchi, murale contro il cyberbullismo

A Olbia sarà realizzato un murale per ricordare Vincent Plicchi.

Vincent Plicchi è uno dei tanti nomi di persone che si sono tolte la vita a causa del cyberbullismo. Un fenomeno in crescita nel nostro Paese, che nel mese scorso ha causato la morte anche della ristoratrice Giovanna Pedretti.

Un fenomeno molto grave e che oggi è sempre più diffuso, pure nella città di Olbia, dove probabilmente per questo motivo è scomparso un 14enne. Per dire no a questa forma di violenza, Olbia ha voluto ricordare la scomparsa dell’influencer Plicchi, che si è tolto la vita a 23 anni lo scorso anno, con un murale. Verrà realizzato in via della Refezione dagli street artists Rusty e Mambo. Anche Salmo parteciperà al progetto.

”Oggi, giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, ringraziamo Matteo Plicchi, padre di Vincent – sono le parole del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi – per aver condiviso con noi la sua atroce storia e per non smettere mai di portare la sua testimonianza affinché nessun altro genitore debba provare questo dolore: Vincent era un meraviglioso ragazzo di 23 anni e si è tolto la vita perché vittima del cyberbullismo.Il messaggio di Matteo è che i giovani non si isolino, chiedano aiuto se si sentono in pericolo. Bisogna parlare e saper ascoltare per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere”.

