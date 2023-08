L’auto dimenticata per 3 ore su un traghetto a La Maddalena.

Ha lasciato la sua auto sul traghetto a La Maddalena ed è andato con gli amici a vedere le isole dell’Arcipelago. L’auto è rimasta lì per ben 3 ore con l’imbarcazione usata come se fosse un parcheggio. La vicenda è diventata virale nella cittadina, scatenando ilarità e anche rabbia.

Cosa è successo.

L’episodio, confermato dalla compagnia di navigazione, è accaduto questa mattina dove un turista, in compagnia di due amici, ha parcheggiato l’auto sul traghetto e ha preso una motonave per fare il giro delle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Non vedendo più arrivare il proprietario dell’auto, la compagnia è riuscita a mettersi in contatto con lui per spostare l’auto che stava occupando il posto sul traghetto. “Si è fatto accompagnare a bordo di un gommone e finalmente, dopo 3 ore, è riuscito a sbarcare l’auto”, racconta un membro dell’equipaggio.

Non si sa se il fatto sia avvenuto per sbadataggine o maleducazione, ma la notizia ha fatto il giro della cittadina in poche ore. Stando a indiscrezioni, il passeggero ha dovuto pagare tutte le corse. La compagnia, però, smentisce questo dettaglio, specificando che ha pagato soltanto una corsa. “Anche se meritava di pagare l’intera mattinata a bordo”, ha aggiunto il dipendente della compagnia senza trattenere il sorriso.

