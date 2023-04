Dalla Sassari-Alghero alla Olbia-Palau, 2 miliardi di lavori fermi sulle strade

I lavori fermi sulle strade.

La Fit Cisl Sardegna ha evidenziato che l’inerzia della gestione commissariale della Regione ha causato il blocco di quasi 2 miliardi di euro destinati ai lavori sulle strade statali in Sardegna. Tale situazione si verifica dopo la nomina del presidente della Regione, Christian Solinas, come commissario straordinario per gli interventi sulla viabilità nel novembre 2021.

La segretaria Claudia Camedda ha rimarcato che ci sono attualmente 10 interventi in sospeso poiché la commissione incaricata non è stata ancora nominata. Tuttavia il vantaggio principale della gestione commissariale è proprio la velocizzazione dei progetti e degli appalti. C’è il rischio, dunque, di perdere i lavori della Statale 554 che sono in attesa da un po’ di tempo. Claudia Camedda altresì ha evidenziato come altre esperienze di gestione commissariale, come per la Sassari – Olbia o per il post alluvione Cleopatra, abbia dato un impulso positivo ai lavori e ha apportato benefici occupazionali.

Sono 10 le opere stradali attualmente in sospeso, che riguardano le strade statali 131, 554, 130, 291 Sassari-Alghero, 195 Sulcitana, 126 nell’area di Sant’Antioco, e i tronchi stradali 125/133 bis Olbia-Palau-Arzachena e 125 Tertenia-San Priamo, per un valore totale di 1.896.000.000 euro.

