Attesa per l’altra sponda di Olbia.

I lavori sul lungomare di Olbia sono terminati. Oggi è stata inaugurata la nuova palestra “senior” all’aperto in via Genova, con i nuovi macchinari fitness e i bagni pubblici. Un’opera tanto attesa in città, che conclude l’intervento complessivo nel waterfront costato circa 10 milioni di euro.

Il prossimo step dei lavori, già in corso sono quelli della sponda sud, che parte dal ponte di ferro fino all’aeroporto di Olbia. I lavori, che prevedono la realizzazione della pista ciclabile fino allo scalo aereo del Costa Smeralda, sono già in corso e ora ci si avvia alla realizzazione del nuovo parco di Mogadiscio. Un’area completamente verde sulla vecchia spiaggia degli olbiesi, ma anche oltre.

A comunicarlo il sindaco Settimo Nizzi durante l’inaugurazione della palestra all’aperto sotto il ponte di Olbia. “Gli interventi arriveranno fino al teatro Michelucci – annuncia -. Tutta quell’area sarà completamente riqualificata. Sono tanti ettari di area verde, rimessa in ordine, pulita, con degli spazi vivibili per la nostra comunità”.

Il primo cittadino ha, inoltre, chiesto di rispettare le opere pubbliche della città, dopo gli ultimi atti di vandalismo, avvenuti in via Redipuglia. “Adesso la città la deve conservare questa perla – aggiunge Nizzi -, il compito non è più nostro di andare a fare la multa e verificare chi fa soprattutto atti poco accolti dalla comunità. Tutto il cordame dei giochi lo abbiamo sostituito, perché c’è qualcuno che si è divertito a fare vandalismo. Abbiamo sicuramente patito, non tanto per il costo economico che poi tutti cerchiamo di far fronte, però è brutto vedere una cosa distrutta soltanto perché a qualcuno viene voglia di andare con un coltello a rompere le corde. I ragazzi, le famiglie, gli agenti, ma soprattutto i cittadini che vengono qui a passare mezz’ora per stare bene devono vigilare e avvisare le forze dell’ordine”.

