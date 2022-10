Il Comune riconsegna i bagni di Olbia.

Ora Olbia avrà due bagni pubblici. Con l’inaugurazione della palestra all’aperto e dei nuovi bagni nuovi di zecca sotto il ponte di via Genova, ora apriranno anche quelli del Fausto Noce.

Dopo la loro chiusura prolungata, a seguito di vari episodi vandalici e il loro utilizzo da parte di tossicodipendenti, che ha scatenato polemiche infinite in città, ora la città si rimpossessa di un servizio essenziale per i fruitori del polmone verde.

I servizi igienici apriranno assieme, con alcune novità importanti riguardo alla gestione. Finiti i lavori anche per quelli della palestra di via Genova. “I bagni sono già pronti – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -, stanno arrivando le gettoniere e si pagheranno soltanto 50 centesimi per l’utilizzo, ma è un modo assolutamente attuale per rendere un servizio fruibile, da una parte, dall’altra poterli mantenere puliti”.

