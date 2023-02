Famiglia di Olbia e stop al Superbonus: “Lavori mai finiti e danni a casa”

La vicenda sul Superbonus accaduta a Olbia.

Anche a Olbia un caso di di una famiglia colpita dallo stop della cessione dei crediti edilizi per il Superbonus. Alle telecamere della trasmissione televisiva ”Zona Bianca”, la donna ha raccontato la sua disavventura, comune ad altre storie che hanno coinvolto un milione di famiglie in Italia.

La donna ha spiegato che la sua casa è inagibile, perché non sono stati completati i lavori. “La casa è un cantiere completo perché una ditta mi ha fatto firmare due contratti – spiega la donna in collegamento con lo studio della trasmissione – uno per il 110 e uno per il 50 per un lavoro che non è mai stato eseguito. Noi siamo fuori casa da quasi un anno, paghiamo l’affitto mentre in casa c’erano gli operai di questa ditta che dovevano lavorare da noi ma che andavano a lavorare da altre parti”.

Nell’abitazione manca parte del tetto, dunque, è impossibile tornare ad abitarla, ma ci sarebbero anche dei danni. “Dopo insistenze, visto che non riuscivano a fare niente e non lavoravano, hanno tolto il tetto – spiega -. Lo hanno tolto poco prima di un’acquazzone ad agosto che ha combinatoo dei danni dentro casa. Ho dovuto svuotare la casa dai mobili e non solo ha creato danni a me ma anche ai negozi sotto, che sono stati danneggiati dall’acqua che entrava a fiumi”.