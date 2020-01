Le Vibrazioni grandi protagonisti del Capodanno di San Teodoro

I festeggiamenti.

Una grande festa per Capodanno che ha fatto diventare San Teodoro una valida alternativa alle feste in piazza di Olbia o Arzachena.

Erano in molti anche in piazza a San Teodoro per accogliere il nuovo anno assieme ad una delle band più amate nel panorama nazionale: Le Vibrazioni.

Il gruppo composto da Francesco Sarcina, compositore e front man, Stefano Verderi, (chitarra, tastiere, sitar), Marco Castellani (bassista) e Alessandro Deidda alla batteria ha saputo animare la serata e conquistare il pubblico con le loro hit nuove e vecchie.

Senza dimenticare ovviamente il conto alla rovescia poco prima di mezzanotte e i festeggiamenti per l’arrivo del 2020. Ad animare la serata anche il dj di San Teodoro Antony D’Andrea, con il suo dj set che ha fatto ballare tutta la piazza.

