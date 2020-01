Moltissime le persone presenti.

Come da aspettative la festa in piazza ad Arzachena è stata un successo con moltissime persone presenti per salutare il nuovo anno.

L’evento è iniziato alle 22 con la musica del dj set e l’esibizione di vocalist e ballerine e poi è stata la volta dell‘ospite più atteso: Marracash. Il rapper ha fatto scatenare il pubblico con il suo nuovo album il nuovo album “Persona” eseguito per la prima volta dal vivo e riproponendo successi come “Tutto questo”, “Badabum cha cha” o “Nulla accade”. Un grande successo che ha conquistato tutti. Poi il count down e la festa per salutare nel migliore dei modi il 2020.

Poco dopo la mezzanotte è salita sul palco l’amatissima dj Ema Stokolma che ha fatto divertire e ballare il pubblico della sua musica house.

