Matteo Salvini a Villa Certosa: l’incontro con Silvio Berlusconi

Salute, sicurezza e lavoro, taglio delle tasse, giustizia e burocrazia efficienti e moderne. E attenzione a quello che accade in Afghanistan, con l’impegno a combattere il terrorismo islamico, a garantire accoglienza a donne e bambini in fuga, a contrastare i trafficanti di uomini, droga e armi. Sono questi i principali temi dell’incontro a Villa Certosa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Al centro dell’incontro la grande preoccupazione per le conseguenze della crisi in Afghanistan. “Dopo la presa del potere dei talebani la situazione sta degenerando e ciò rende necessario un duplice intervento. Bisogna mettere in sicurezza coloro che negli anni hanno collaborato per rendere l’Afghanistan un paese democratico e, allo stesso tempo, che la comunità internazionale intervenga rapidamente per evitare che la fuga dai talebani si trasformi in un esodo disordinato che avrebbe conseguenze drammatiche in termini di vite umane e di ricadute sui Paesi di arrivo. Bisogna scongiurare il rischio di infiltrazioni terroristiche attraverso l’immigrazione illegale e che questa crisi si trasformi in una opportunità per la Cina di rafforzare il suo disegno egemonico”.

I due leader hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal centrodestra di governo nei primi mesi del governo Draghi. Guardando l’Italia i due hanno parlato del Pnrr , dei tagli alla burocrazia e al carico fiscale per famiglie e imprese e dell’ipotesi flat tax, uno dei primi obiettivi che si prefiggono i due leader.

Intanto il leader della Lega Matteo Salvini è atteso nel tardo pomeriggio a Olbia, dove allle ore 19 sarà al gazebo di corso Umberto I per la raccolta firme a sostegno dei referendum sulla giustizia.

