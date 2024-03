La lettera di ringraziamento di un paziente all’ospedale di Olbia.

Ci tenevo a ringraziare dottori, infermieri e personale del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia esprimendo la mia profonda gratitudine a tutto il vostro team per l’eccezionale cura e attenzione che mi avete dedicato durante il mio ricovero presso il vostro reparto. La vostra professionalità, empatia e competenza hanno reso il mio percorso confortevole e sicuro. Grazie alla vostra dedizione, ho potuto affrontare le sfide con fiducia e speranza, sapendo di essere in ottime mani. Ogni membro del vostro reparto ha dimostrato una straordinaria compassione e gentilezza, rendendo l’esperienza meno stressante e più sopportabile.

Vi sono grata per il vostro impegno nel garantire il mio benessere. Il vostro lavoro non è solo una professione, ma una missione di aiuto e sostegno per coloro che ne hanno bisogno.

Riconosco il vostro sacrificio e dedizione, e vi ringrazio di cuore per tutto ciò che avete fatto per me e mio marito, che purtroppo in quel brutto momento stavamo affrontando una cosa terribile e voi lo avete reso un po’ meno traumatico.

Con sincera gratitudine, la paziente della camera numero 13, data ricovero 10 marzo 2024.

Infinitamente grazie.

