La Gallura si sposta a San Francisco, aperto il Visitor Center del Cipnes

Al Visitor Center di San Francisco si parla della Gallura.

La Sardegna sbarca a San Francisco, città simbolo della California e luogo tra i più suggestivi degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi è stato aperto il Visitor Center della Regione Autonoma della Sardegna realizzato dal Cipnes – Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna-Gallura con la società Primaidea.

Uno spazio innovativo, su due livelli, di oltre 200 metri quadrati, che si trova nella centrale Jackson Street e che sfrutta la tecnologia della realtà virtuale e immersiva come strumento promozionale della nostra isola con l’obiettivo di attrarre nuovi target turistici. Del resto, secondo Forbes, la Sardegna è “la migliore destinazione di viaggio al mondo per il 2024”. Il Visitor Center rappresenta quindi un’occasione per raccontare la cultura, il territorio, le tradizioni e l’enogastronomia nella città più sofisticata della costa occidentale degli Stati Uniti.

Il Visitor Center consentirà di esplorare virtualmente i luoghi più affascinanti dell’isola. Cibo e vino ricoprono un ruolo centrale per promuovere il patrimonio enogastronomico della Sardegna. Lo spazio allestito nella città californiana, infatti, oltre a essere un luogo dove sarà possibile avere informazioni sulla “Destinazione Sardegna” come meta turistica per gli Stati Uniti, è anche uno strumento strategico per stimolare la domanda di prodotti sardi tra ristoranti e food shop di qualità che aderiranno al programma.

Il Visitor Center di San Francisco si inserisce, inoltre, nella politica generale della Regione per promuovere la Sardegna attraverso cinque percorsi tematico – esperienziali: turismo enogastronomico; arte – moda -tradizioni popolari; turismo lento e cammini religiosi; turismo archeologico; turismo attivo e sportivo.

Il Visitor Center della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo a San Francisco è uno spazio coinvolgente dove sono presenti una stanza immersiva con una parete ledwall, schermi interattivi, oculus di ultima generazione e una sala dove si svolgeranno una serie di eventi, vernissage, show cooking, degustazioni per raccontare l’isola del Mediterraneo nella città di San Francisco. Sono tanti i luoghi che i visitatori potranno ammirare attraverso la realtà virtuale: dai cammini religiosi ai siti archeologici che raccontano la grande civiltà nuragica. E ancora le spiagge, la natura incontaminata, i piccoli borghi dell’interno, le tradizioni, la cultura, gli antichi saperi e sapori, fino alle città che affondano le loro radici nei primi popoli del Mediterraneo. Tanti pezzi della Sardegna per confermare che la Sardegna è effettivamente “la migliore destinazione di viaggio al mondo“. E non solo per il 2024.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui