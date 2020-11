Li Neuli Country Club eletto migliore Luxury Boutique Retreat in Europa

Il riconoscimento per Li Neuli Country Club.

Doppia medaglia d’oro per Li Neuli Country Club ai World Luxury Hotel & Restaurant Awards, gli Oscar dell’hôtellerie e della ristorazione di lusso internazionale che hanno visto la partecipazione, in questa edizione, di circa 600 hotel provenienti da oltre 150 nazioni di tutto il mondo.

L’albergo 5 stelle ha ottenuto il primo posto in Europa nella categoria “Luxury Boutique Retreat” e il ristorante italiano, presente all’interno della struttura, il primo posto nel Sud Europa nella categoria “Fine Dining Cuisine”.

Li Neuli Country Club è un rifugio di lusso immerso in 7 ettari di macchia mediterranea raggiungibile percorrendo la strada che conduce da Porto Cervo a San Pantaleo. L’area più riservata del Country Club ospita 5 lussuose Suite, arredate in stile contemporaneo da Eric Kuster, uno dei più quotati Interior Designer al mondo nel settore luxury. Gli ospiti delle Suite possono accedere alla Club House, che ospita un ristorante peruviano-nikkei, un Cocktail Wine Bar e, appunto, il ristorante italiano “Li Neuli”, con il suo ambiente rustico e al tempo stesso raffinato.

Qui a decidere il menu, oltre alla creatività dello Chef, è sempre il corso delle stagioni, che regalano materie prime di di assoluta eccellenza sapientemente lavorate con un approccio contemporaneo ma sempre nel pieno rispetto della tradizione.

I World Luxury Awards sono nati nel 2006 e sono considerati dagli addetti ai lavori il premio più importante nel settore alberghiero del lusso. Vengono assegnati grazie ai voti degli ospiti, dei viaggiatori e degli operatori del settore e a partecipare sono strutture di tutto il mondo che si distinguono per l’offerta di lusso ed il servizio di alto livello. I premi di quest’anno sono stati regolarmente assegnati nonostante la situazione particolarmente difficile dovuta all’emergenza sanitaria, mentre la tradizionale cerimonia di consegna dei premi è stata posticipata al 2021.

“Questo prestigioso riconoscimento ci incoraggia a guardare con ottimismo al futuro e continuare la nostra ricerca dell’eccellenza per offrire ai nostri Ospiti italiani e internazionali sempre qualcosa di unico e memorabile. Li Neuli rappresenta, infatti, l’anima alternativa di Porto Cervo, grazie a una proposta più green, rilassata e riservata.” afferma Stefano Cuoco, amministratore delegato di Mine & Yours Group, la compagnia internazionale che gestisce, oltre al Country Club, anche una serie di altre strutture di lusso tra la Puglia, Londra, New York e Dubai.

