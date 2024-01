Quanto costa fare benzina a Olbia e in Gallura.

Sale ancora il prezzo della benzina, che in Gallura è oltre 1,80 euro al litro. Dopo la breve tregua fino a metà gennaio, ora i prezzi hanno registrato nuovi rialzi. Ciò è dovuto è dovuto principalmente all’aumento delle quotazioni internazionali dei raffinati.

Le compagnie petrolifere come Eni e Q8 hanno quindi deciso di aumentare i prezzi raccomandati per compensare i costi più alti di acquisto della materia prima. La previsione più catastrofica è che il costo della benzina potrebbe salire ancora di più, anche se non si sa di quanto e soprattutto quando si fermerà questo incremento del valore del carburante.

L’incremento dei prezzi della benzina può avere un impatto sulle spese delle famiglie in Gallura e sulla domanda di carburante. Potrebbe essere necessario riconsiderare le abitudini di viaggio o cercare alternative più economiche per risparmiare sui costi del carburante. Molte famiglie si stanno chiedendo qual è il distributore con i prezzi più bassi, con un po’ di ricerca è possibile fare un confronto dei prezzi, anche se sono superiori ai 1,7 euro al litro.

Dove costa meno far benzina in Gallura.

L’Isola è la regione con i prezzi più alti per quanto riguarda la benzina e il carburante in generale. Mediamente, secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio è di 1.781, per il gasolio; mentre per la benzina sale a 1.821. Meno caro è il Gpl, che è di 0.831 al litro.

Stando ai prezzi aggiornati ad oggi 26 gennaio, sul sito Komparing, prendendo in esame la città di Olbia, la città è più cara del resto della Gallura per fare rifornimento. Il più economico è il rifornimento S.P. 99-Loc. Rudalza della Q8, dove fare benzina costa 1,804 euro al litro.

Il prezzo più basso per la benzina in Gallura si trova nel distributore di Arzachena della Esso, Europa Snc, dove rifornire l’auto costa, il 26 gennaio, 1.779 euro al litro. Dove fare benzina a Tempio Pausania? Il distributore più economico si trova nella vicina Calangianus, località sa Sarra snc, dove fare il pieno costa 1.084 euro al litro.

Il prezzo più caro della benzina si trova a La Maddalena, ma è più economica in via Mirabello, al costo di 1.859 euro al litro e nella 133 bis al bivio tra Santa Teresa e Palau, con un prezzo di 1.809 euro al litro. Altrettanto costoso è fare benzina a San Teodoro, dove la meno cara costa 1.849, alla Eni di Via Nazionale.

Il Governo e le azioni contro il caro-benzina.

Dal Governo, già da diversi mesi fa, ha escluso il taglio delle accise sul carburante. Tuttavia, il Decreto energia 2023 convertito in Legge ha introdotto il bonus benzina di 77 euro, attivo fino al 15 marzo 2024, destinato ai possessori della Carta risparmio spesa.

Questo bonus fornisce un’ulteriore somma che può essere utilizzata per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti. Inoltre, i beneficiari del bonus possono utilizzare i 77,20 euro extra che sono stati caricati sulla loro social card per l’acquisto di beni di prima necessità o abbonamenti al trasporto pubblico locale, come già stabilito dalla Carta risparmio spesa. Poche azioni che però non aiuteranno le famiglie costrette a pagare come oro il carburante.

