Liquidazione di Air Italy: “In ballo il futuro dei lavoratori e il trasporto in Sardegna”

Le dichiarazioni del segretario regionale Pd.

“Ancora una volta, davanti al silenzio assordante della Regione si assiste a uno scippo – dichiara il segretario regionale Pd Sardegna Emanuele Cani -. Questa è la volta del trasporto aereo. Perché la messa in liquidazione di Air Italy e quindi ciò che consegue non può che essere valutato come una sconfitta per la Regione”.

“Non solo c’è in ballo il futuro di 1.200 lavoratori, 550 dei quali in Sardegna, ma anche un patrimonio tecnologico, professionale di elevato livello. È necessario che tutti quanti, a partire dalla Regione, continuando con il Governo, si adoperino per trovare una soluzione che possa salvaguardare i posti di lavoro e l’intero sistema di trasporto della Sardegna. Alla luce di quanto sta accadendo è necessario rimarcare che non c’è più tempo”.

