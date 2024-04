Rinviata a Carnevale, a Tempio torna la mitica gara dei carretti

La gara dei carretti a Tempio.

La Soap Box Race, gara automobilistica folle e divertente, fa il suo ritorno a Tempio il 13 aprile con un’edizione primaverile ricca di novità. L’evento, originariamente previsto nel calendario dei festeggiamenti del Carrasciali timpiesu, è stato rimandato a causa del maltempo del fine settimana carnevalesco.

Tuttavia, Zema Bike ha proposto una nuova versione dell’evento per il secondo fine settimana di aprile, cambiando anche la location da via Angioy a viale San Lorenzo. Lungo il percorso, che attraversa viale Fonte Nuova, si vedranno veicoli artigianali e equipaggi gareggiare in salti e slalom, in una gara che premia anche l’originalità e la creatività. Una giornata che coinvolge anche i più piccoli con laboratori creativi e diverse associazioni locali.

