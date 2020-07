La lite per i carrelli all’esterno del supermercato.

Una lite nata tra due stranieri all’esterno dei supermercati di via degli Astronauti a Olbia relativa alla gestione dei carrelli della spesa è finita con l’intervento dei carabinieri e il ricorso ad alcune cure dei medici.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, i due stranieri, che si possono incontrare spesso all’esterno dei supermercati intenti a vendere calzini ed accendini, avrebbero iniziato a litigare per alcuni carrelli della spesa.

I toni della discussione sono poi degenerati fino all’intervento dei carabinieri, che hanno condotto i due in caserma per l’identificazione. Per uno dei due è stato necessario il ricorso alle cure dei medici.

