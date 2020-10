La candidatura di Antonella Canu a Lodè.

Si parla tante volte di dare spazio ai giovani, specie in ambiti più delicati e complessi come la politica. I giovani a loro volta hanno bisogno di ritagliarsi questo spazio, di prendere in mano le redini del futuro.

A Lodè, in provincia di Nuoro, questa voglia di slancio ha trovato espressione nella candidatura a sindaco di Antonella Canu alla guida della lista unica “Lodè 2020-Una nuova sfida”.

Giovanissima, nata il 9 ottobre 1995 e laureata in Lingue e Letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio, ha alle spalle un’esperienza quinquennale nella rappresentanza universitaria che l’ha portata ad appassionarsi alla politica e soprattutto a voler lavorare per il bene degli altri.

Ora arriva anche la sua candidatura a sindaco del suo comune. “Ciò che mi ha spinto a fare questa scelta, oltre alla passione per la politica, è l’amore che provo per la Sardegna e per il mio paese. Lo faccio per i miei compaesani, in particolare per i bambini, che vedo sempre più spaesati. L’esperienza nella rappresentanza studentesca mi ha fatto crescere e sono pronta a questa nuova sfida – dice-. Non sarà facile sicuramente, ma è arrivato il momento per noi giovani di metterci in gioco“.

Impegno, coraggio e determinazione sono le tre parole chiave della sua candidatura. “Non mi spaventa niente, ma sicuramente c’è bisogno che la gente capisca che è necessario fare qualcosa se non si vuole andare male. Ma sono contenta del riscontro finora ottenuto, gli scettici non fanno altro che darmi ancora più grinta“, racconta

L’avversario da battere, essendo la sua l’unica lista presentata, è il quorum. “Il primo obiettivo è quello che la gente vada a votare. Spero che l’entusiasmo e la fiducia che le persone mi stanno dimostrando a parole si possa tradurre in voti, se non si vuol tornare nuovamente sotto commissariamento”, conclude.

