Il Lunaria Beach è a Cala dei ginepri, Baja Sardinia

Il nuovo Lunaria Beach Restaurant & Lounge Bar a Cala dei Ginepri, sulla strada per Baja Sardinia, è la novità dell’estate 2023. Un luogo nascosto tra le rocce direttamente sul mare, terrazze all’ombra dei ginepri e tavoli “pieds dans l’eau”. È la meta ideale per chi in Sardegna vuole regalarsi una giornata di relax al mare o gustare le proposte enogastronomiche in un contesto da cartolina.

Aperto dalle 11 a mezzanotte, Lunaria Beach Restaurant & Lounge Bar è un salotto sul mare, con una pedana attrezzata dedicata ai bagni di sole e mare cristallino. E un’area che si trasforma nell’arco della giornata, dal pranzo alla cena passando per l’aperitivo e il dopo cena.

Le ricette dello chef

La cucina dello chef Salvatore Contu, dall’anima mediterranea con prodotti freschi del territorio, vede proposte diverse dal pranzo alla cena con piatti dedicati alla Sardegna protagonisti, come: la fregula sarda con la polpa di aragosta al basilico; lo spaghetto trafilato al bronzo mantecato con vongole e bottarga di muggine; i culurgiones di patate, pecorino giunco e menta con datterini rossi confites all’olio vergine di Alghero; la gran frittura Lunaria, il pescato del giorno alla brace; seadas di formaggio con il miele di castagno; sorbetti al limone e mirto.

Non mancano snack, varietà di sandwich e panini, piatti di carne e proposte vegetariane e vegane per tutti da gustare in ogni momento della giornata.

Apertivi, dj set ed eventi

All’imbrunire la vera anima del Lunaria Beach stupisce gli ospiti: il tramonto è proprio davanti agli occhi, la musica soffusa accompagna l’aperitivo fatto di cocktail creati ad arte, i tavoli vengono illuminati dalla luce calda delle candele per la magia di una cena sulla spiaggia. E poi, appuntamenti settimanali dedicati, a partire da mercoledì 5 luglio, per ballare sotto le stelle con dj set. Senza dimenticare la possibilità di organizzare eventi privati indimenticabili, abbracciando il mare con lo sguardo, cullati dal ritmo delle onde.

Lunaria Beach Restaurnt & Lounge Bar è sulla strada per Baja Sardinia, tra Cala dei Ginepri e la spiagga delle Saline. Facilmente raggiungibile in auto, grazie a un parcheggio dedicato, o in barca per approdare direttamente dal mare. Per info e prenotazioni: Spiaggia Cala dei Ginepri, Strada per Baja Sardinia

Tel: +39 345 6841619 – +39 0789 974311info@lunariabeach.it www.lunariabeach.it.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui