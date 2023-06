Ottima prova dei judokas del Kan Judo Olbia a La Maddalena

I Judocas del Kan Judo Olbia fanno incetta di medaglie.

Sabato e domenica i judokas del “Judo team Angelo Calvisi” – Kan Judo Olbia hanno partecipato a un doppio appuntamento agonistico in programma al La Maddalena, organizzato dal “Judo club La Maddalena”. Sabato al trofeo “Città de La Maddalena”, riservato agli agonisti delle classi esordienti, cadetti – junior e senior -, con sei atleti olbiesi. Domenica al trofeo “Judo garibaldino ”, riservato alle classi giovanili dai 5 ai 12 anni, con15 giovani atleti olbiesi in gara.

Tanti gli spunti interessanti del torneo agonistico, a cui hanno partecipato i migliori atleti sardi e le società isolane più forti, tra le quali C.S. Sieni, Sen No Sen Monserrato, J.C. Torres , Karalis.

Il Kan Judo Olbia del maestro Angelo Calvisi nella competizione agnistica ha vinto 5 medaglie. Oro per l’habitué Jacopo Merone, vincitore nella classe Esordienti B, categoria di peso 66 kg e per Dennis Canu, protagonista nella stessa classe, categoria di peso 60 kg. Argento per Amir Romdhani nella categoria di peso + 81 kg. Bronzo per Diego Langiu, classe Cadetti, categoria di peso -60kg e per Francesco Spano, cclasse Esordienti B, categoria di peso -55kg. Si è invece fermato alle eliminatorie Gabriele Piccinnu nella stessa classe.

Domenica ottima prova dei bambini, che nel torneo preagonistico hanno fatto mambassa di medaglie. . non riesce a superare le fasi eliminatorie. Oro per Noemi Rosas – 36kg, Francesco Lovigu – 45kg -, Lorenzo Porcu – 36kg -. Argento per Paolo Secchi – 33kg -, Arianna Azara – 30kg -, Nicolas Canu – 26kg -, Giorgia Deiana – 26kg -, Francesco Campus – 20kg -, Emanuele Iorio – 33kg -. Bronzo per Nathan Ventroni – 50kg -, Roberto Morittu 24kg -, Pietro Pinducciu 33kg -.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui