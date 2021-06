5 luoghi di interesse meno conosciuti del Vietnam

Quando si parla di Vietnam, tutti hanno visto le foto della mozzafiato baia di Halong o delle bellissime risaie verdi. Tuttavia, non solo i famosi luoghi di interesse meritano una visita. Il Vietnam è dotato di molti altri luoghi di interesse, anche meno conosciuti, che valgono sicuramente la pena visitare. Richiedi il visto Vietnam online prima della partenza per partire in tutta tranquillità.

1: La grotta di Phong Na

Il Vietnam non è generalmente conosciuto per la sua bellezza sotterranea. È un peccato, perché le grotte del parco nazionale di Phong Nha-Ke Bang sono senza dubbio tra le più belle del mondo. In questo parco nazionale si trovano 300 grotte e caverne e anche la più grande grotta del mondo: la grotta Son Doong. È consigliabile visitare questo parco con una guida in modo da poter esplorare non solo la famosa grotta Son Doong ma anche quelle meno conosciute.

2: Il distretto di Mai Chau

Mai Chau è il luogo perfetto per sperimentare la vita quotidiana nel Vietnam rurale. I fotografi troveranno il paesaggio di Mai Chau irresistibile, con le classiche risaie vietnamite sulle colline, montagne imponenti e vasti laghi. La zona è ottima per fare delle belle passeggiate e per scattare una foto di tanto in tanto.

3: Ha Giang

Situato nell’estremo nord del Vietnam, Ha Giang si trova a 6 ore di autobus da Hanoi. A causa della sua posizione remota, è meno popolare di altre attrazioni e città in Vietnam. Tuttavia, Ha Giang ha una cultura unica, poiché più del 90% della popolazione è composta da minoranze etniche. Un viaggio a Ha Giang ti permette di sperimentare una parte unica del Vietnam che difficilmente troverai altrove. Ha Giang offre ai turisti l’opportunità di fare un tour in moto di 420 km con soste a diversi punti salienti del Paese, come punti panoramici mozzafiato e la grotta Lung Khuy.

4: Non Nuoc

Con un soprannome come il “Villaggio di Marmo”, sai che ti aspetta una delizia. Questo nome non è troppo sorprendente, poiché Non Nuoc si trova ai piedi delle Montagne di Marmo (“Marble Mountains”), un gruppo di cinque colline di calcare e marmo a sud di Da Nang. Gli abitanti di Non Nuoc sono famosi per la loro abilità nell’intagliare la pietra, e in questa zona tranquilla si possono trovare alcune bellissime sculture. Inoltre, Non Nuoc ha alcune delle migliori spiagge del Vietnam.

5: Da Lat

Negli altipiani centrali del Vietnam, ad un’altitudine di circa 1.500 metri, si trova Da Lat. Per molti, una visita a Da Lat è quasi come uscire dal Vietnam ed entrare in una città europea. Non è così strano, perché Da Lat era una delle mete preferite per le vacanze dei coloni francesi. Da Lat è anche chiamata la “Città dell’eterna primavera”, perché la temperatura e il clima sono piacevoli tutto l’anno. Questo è dovuto principalmente al fatto che la città è circondata da montagne. Questo significa che Da Lat può essere visitata tutto l’anno.

Non dimenticare il visto per il Vietnam

Oltre ai luoghi famosi come la baia di Halong, Hanoi e la città di Ho Chi Minh, anche tutti i luoghi citati in questo articolo meritano sicuramente una visita quando ci si trova in Vietnam. I viaggiatori italiani che si recano in Vietnam hanno bisogno di un visto se il loro soggiorno supera i 15 giorni. Per i soggiorni fino ai 15 giorni non hanno bisogno di un visto. Prima di richiedere il visto Vietnam elettronico, è molto importante verificare se si soddisfano tutti i requisiti legati all’utilizzo del visto.

La procedura di richiesta del visto è semplice. Non è necessario recarsi all’ambasciata al consolato. Se si soddisfano tutti i requisiti, il visto per il Vietnam può facilmente essere richiesto online. Prima va compilato il modulo di richiesta online, dopodiché va effettuato il pagamento e devono essere caricati i documenti necessari. Una volta approvata la richiesta, il visto Vietnam viene inviato per e-mail, dopodiché deve essere stampato e portato in Vietnam.

