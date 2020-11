Luogosanto e il mondo dei motori in lutto per la morte di Nicolò Imperio

Era risultato positivo al coronavirus.

Un grandissimo lutto ha colpito il mondo del rally e del motorsport della Sardegna. E’ scomparso Nicolò Imperio.

Sessantatré anni di Luogosanto, era risultato positivo al coronavirus. Molto conosciuto per il suo passato da navigatore e da pilota di rally ha dato un contributo importantissimo per lo sviluppo dello sport motoristico in Sardegna. Considerato uno dei migliori navigatori dell’Isola vantava moltissimi trofei e tre titoli italiani.

Un impegno il suo riconosciuto anche in ambito internazionale, che lo ha portato anche a collaborare per l’organizzazione del Rally Italia Sardegna. Recentemente era anche impegnato nell’organizzazione della Cronoscalata su Terra Tandalò oltre che a moltissimi altri eventi in Gallura e in Sardegna.

