Lo yacht Blue de Limes tra la Costa Smeralda e l’arcipelago de La Maddalena

Col lusso dei suoi 72 metri di lunghezza il “Blue de Limes” non passa inosservato nelle acque della Gallura. Nel tratto di mare tra la Costa Smeralda dall’arcipelago de La Maddalena durante l’estate navigano migliaia di imbarcazioni di tutte le dimensioni, ma a causa della guerra in Ucraina e l’embargo alla Russia quest’anno sono mancati i pesi massimi.

Niente “Dilbar” di Usmanov e niente “Sy A” di Melnichenko, lo yacht a vela più grande del mondo, ma non ci sono solo i russi ad amare le coste galluresi e il super-lusso. Tanti gioielli della nautica stanno solcando i mari del nord est, qui sotto le immagini del Blue de Limes mentre attraversa l’arcipelago maddalenino per tornare in Costa Smeralda.

Varato nel 1980 per la Marina inglese, è stato poi allungato di 17 metri per essere trasformato in yacht di lusso con 13 cabine che possono ospitare al massimo 28 passeggeri. Chi ha la fortuna di salire a bordo può godere di diversi servizi come sauna, Jacuzzi esterna, palestra, cinema, ascensore interno e, oltre tutto ciò che può servire per godersi il mare, c’è anche un eliporto. Il costo di vendita negli anni è variato, ma si aggira sempre intorno ai 50 milioni di euro. Per chi non ha quella disponibilità economica c’è anche la possibilità di noleggiare questa nave da guerra trasformata in yacht di lusso battente bandiera delle isole Cook: il costo parte da 430mila euro a settimana.

Il Blue de Limes mentre passa tra la Sardegna e l’Isola di Santo Stefano