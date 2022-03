Il Dilbar sequestrato in Germania.

Lo yacht Dilbar del magnate russo Alisher Usmanov è stato sequestrato in Germania. L’imbarcazione, che è diventata ormai una presenza fissa in Costa Smeralda dopo il provvedimento, si trova ora in un cantiere di Amburgo.

Lo yacht è lungo 156 metri per 23 di larghezza ed è stato consegnato nel 2016. Il valore del Dilbar è stimato in circa 600 milioni di euro e le sue cabine che possono ospitare 40 persone circondate dal lusso più sfrenato. L’equipaggio invece è composto da circa 80 persone sul Dilbar possono atterrare 2 elicotteri. Il provvedimento fa parte della serie di misure varate dall’Unione Europea dopo l’attacco della Russia all’Ucraina.