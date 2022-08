Lutto a Palau per la morte del dottor Flavio Maria Testa.

Il mare era la sua passione, ma ieri quell’amore è stato tradito. Poco dopo essersi immerso in apnea, Flavio Maria Testa, 36enne originario di Roma e residente a Palau, è morto annegato a Porto Pollo. Il dottore, che prestava servizio alla guardia medica locale, era anche un grande appassionato di sport.

La tragedia si è consumata poco dopo le 17 di ieri. Il medico era andato in spiaggia con alcuni amici, poi una nuotata e l’immersione in apnea. Quando i bagnanti si sono accorti che il 36enne non risaliva, hanno allertato immediatamente il 118, che è intervenuto sul posto con l’elisoccorso. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato è inutile e non si è potuto far altro che contattare il decesso.

Il medico era molto conosciuto non solo in Gallura, ma anche a Sassari dove aveva preso la specializzazione in Medicina. “L’ho conosciuto nel 2009. Da quel momento è entrato a far parte della mia vita e c’è stato sempre! Alti e bassi negli ultimi anni, ma il bene che provavamo l’uno nei confronti dell’altra era enorme. Non riesco a dire di più, sono schockata. Lo vorrei abbracciare, ma ormai posso solo mandargli un bacio fin lassù”.