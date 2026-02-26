Sversamenti sul canale di via Galvani, mistero a Olbia

Una macchia bianca sul canale a Olbia.

Un liquido bianco esce dai tubi di scarico del canale Zozò, a Olbia. La grossa macchia bianca come latte ha attirato questa mattina, intorno alle 10:20, l’attenzione di diversi passanti. Una di loro ha girato un video e ha segnalato il problema alle forze dell’ordine, raccontando di non avere avuto indicazioni per segnalare il problema a chi di competenza.

Il video è stato postato sui social network, sul gruppo “Sei di Olbia se…”, scatenando un clima di allarme tra gli olbiesi, che si chiedono cosa è stato scaricato nell’acqua e sopratutto da chi. Molte delle preoccupazioni sono si sono concentrate sulla salute della fauna locale che abita i diversi fiumi della città al ridosso del parco Fausto Noce, come pesci, tartarughe e anatre.

Il racconto sui social.

La proprietaria del video ha raccontato di aver chiamato il 112, dove è stata messa in contatto con la Polizia Locale. “A sua volta mi ha trasferito al commissariato. Mi avevano promesso di venire, ma ho aspettato per mezz’ora – ha detto sui social -. Poi ho richiamato e mi è stato detto che non era di loro competenza. Pur avendo il mio numero, nessuno mi ha ricontattato. Successivamente mi è stato fornito un altro numero verde, legato alla raccolta dei rifiuti o a un servizio simile. Anche lì mi è stato risposto che non se ne occupano direttamente, ma che avrebbero segnalato la situazione alla struttura competente”, ha concluso.

