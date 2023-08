Il granchio blu si fa il bagno persino nel canale Zozò di Olbia

Il granchio blu trovato persino nel canale Zozò di Olbia.

E’ stato un weekend pieno di segnalazioni, il granchio reale blu ormai è diventato il padrone assoluto dei canali e delle rive del mare di Olbia.

C’è chi lo ha fotografato in spiaggia, chi nei canali, persino nel canale Zozò. Il fatto che il granchio sia blu pure lì ha fatto sorridere e ironizzare molti utenti del web.

Il canale di Via Galvani a Olbia, detto anche canale Zozò, infatti, originariamente veniva utilizzato per il deflusso dei liquami fognari. Facile l’ironia. Si discute infatti sulle possibili modalità di debellamento del granchio infestante.

Le proposte in campo sono varie. Dalla pesca per la commercializzazione a scopo alimentare, alla destinazione umanitaria alle mense dei poveri. Probabilmente nessuno vorrà mangiare il granchio blu pescato nel canale di via Galvani. Le ipotesi sui social sono diverse: forse il povero granchio blu, che ci sta offrendo su un piatto d’argento la sua carne gustosa e pregiata, vista l’accoglienza che gli abbiamo riservato, ha cercato di suicidarsi nel canale Zozò, altrimenti, scegliendo come “dimora” proprio quel canale, ha voluto impedire che qualcuno potesse pensare di mangiarselo. In attesa di soluzioni concrete, per ora, ha vinto lui.

